'Vai deixar saudades desse sorriso'; adeus irmã Maria Augusta

Maria Augusta Faria Gagliazzo, 91 anos, morreu em Jacareí nesta segunda-feira (16). A cerimônia de despedida acontece na manhã desta terça, das 9h às 13h, no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

Religiosa, irmã Augusta tinha muitos amigos na igreja e deixou uma filha, a pastora Rosângela Gagliazzo. Nas redes sociais, amigos e parentes se despediram de dona Maria Augusta.