'Sempre te amarei, minha rainha'; adeus dona Antônia, 76 anos

Antonia Maria Conceição morreu neste último domingo (15), aos 76 anos. Ela foi sepultada nesta segunda-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí.

Apesar da dor deste momento, deixará boas lembranças e lições de vida, especialmente para os dois filhos. Nas redes sociais, a filha Suellen Karen deixou uma mensagem emocionada. “Para sempre te amarei, minha rainha, minha vida”, escreveu nas redes sociais.