Jovem de 28 anos morre após capotamento na região

Um jovem de 28 anos morreu na madrugada de domingo (15) após um grave acidente na Rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), na altura do km 32, em Igaratá, próximo ao bairro Jaguari.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h20. A vítima dirigia sozinha quando perdeu o controle do veículo, que bateu contra um muro, colidiu com uma árvore e capotou. O carro parou ao lado de um poste de iluminação.