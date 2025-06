Agrediu mulher e criança, fugiu, mas foi preso no dia seguinte

O crime aconteceu no bairro Parque das Araras, em Sinop, a 480 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou na noite de domingo (15), após uma denúncia de violência em uma residência localizada na Avenida Perimetral Norte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor teria invadido o quarto onde estavam a mulher e o neto, empurrando a criança de forma brusca, segurando-a pelo braço. Ao tentar defender o menino, a mulher foi agredida com um soco no peito e ameaçada de morte.

Testemunhas relataram que, durante a confusão, a criança tentou fugir, mas acabou recebendo um chute do suspeito. Com o impacto, o menino caiu sobre um ventilador sem proteção, sofrendo ferimentos no braço direito.

Após as agressões, o homem fugiu. Na manhã seguinte, a polícia recebeu informações de que ele estava escondido em uma oficina, onde trabalha. O proprietário informou que o suspeito havia saído e estaria em uma espetaria nas proximidades.