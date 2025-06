Via Dutra e Rio-Santos terão 1,7 milhão de veículos no feriadão

A concessionária CCR RioSP prevê a circulação de aproximadamente 1,75 milhão de veículos nas rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A operação especial começa na quarta-feira (18) e segue até domingo (22).

Segundo a empresa, o maior volume de tráfego é esperado para a quinta-feira (19), data do feriado, e no domingo (22), com o retorno dos motoristas. Na Via Dutra, são aguardados cerca de 1,49 milhão de veículos, enquanto na Rio-Santos o movimento deve ultrapassar 256 mil veículos.

Para garantir segurança e fluidez no trânsito, a CCR informou que irá reforçar suas equipes operacionais, com viaturas posicionadas estrategicamente ao longo das rodovias e atendimento 24 horas. A concessionária também colocará em prática a chamada operação “visibilidade”, com foco no pronto-atendimento a incidentes e monitoramento constante.