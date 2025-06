Após briga, mulher mata amiga e enterra corpo no quintal de casa

A jovem Sara Jenifer Laranjeira Santos, de 21 anos, foi morta por uma amiga na madrugada do último sábado (14), em Alcobaça. O corpo foi enterrado no quintal da casa da amiga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da polícia, a amiga atraiu Sara até a sua casa. Dentro do imóvel, houve uma discussão e agressões. A jovem teria sido espancada com pedaços de madeira e estrangulada. Depois, o corpo foi enterrado.