Itamaraty: prefeitos ignoraram orientação de não viajar a Israel

“Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Com o início dos ataques de Israel ao Irã e o consequente fechamento do espaço aéreo israelense, os dois grupos de autoridades convidadas aguardam informações e providências com relação a seu retorno ao Brasil”, diz a nota do Ministério das Relações Exteriores sobre gestores brasileiros que ficaram presos em Israel.

Procurado por OVALE, Felicio disse que o grupo desconhecia o alerta do Itamaraty para evitar viagens ao Oriente Médio.

* Com informações do portal UOL