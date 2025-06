Taubaté: vereador pede audiência sobre projeto que libera rodeios

O vereador Douglas Carbonne (Solidariedade), que é contrário ao projeto que prevê a liberação de rodeios em Taubaté, apresentou pedido para que seja realizada uma audiência pública para debater a proposta.

Pelo requerimento, que será votado na sessão dessa terça-feira (17), a audiência pública seria realizada no dia 25 de junho, a partir das 14h. Como a última sessão antes do recesso de julho será realizada no dia 24, nesse cenário - de esperar a audiência para analisar a proposta - a votação do projeto poderia ocorrer somente a partir de agosto.