Frei Gilson é atração de evento na Canção Nova, que espera 40 mil

O acampamento terá missas, pregações, vigílias e shows. Na tradicional procissão com tapetes, na quinta-feira (19), missionários e voluntários vão confeccionar um tapete de 360 metros com materiais doados, como palha de arroz, borra de café, 30 sacos de pó de serragem e areia, formando desenhos bíblicos.

Com quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Frei Gilson é a principal atração do acampamento católico na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, com expectativa de reunir 40 mil pessoas. O evento será realizado entre quinta-feira (19) e domingo (22), durante o feriado de Corpus Christi. A entrada é gratuita.

Também serão feitas orações do Rosário da Madrugada com Frei Gilson e convidados. Durante a quaresma, a reza uniu milhões de católicos pelo Brasil, que oraram com o religioso pela internet.

O sacerdote, cantor e influenciador Frei Gilson tem um dos canais cristãos com mais seguidores no Brasil. Ele pertence ao Instituto dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, em São Paulo. Por nove anos, ele comandou a Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo.