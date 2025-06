Pescador encontra corpo em decomposição em ilha no litoral de SP

Equipe do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) encontrou o corpo de um homem no mar na Ilha Porchat, em São Vicente, no Litoral Sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (16), por volta de 13h30. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

A estação de bombeiros guarda-vidas de São Vicente foi acionada para atender a ocorrência na Ilha Porchat. Um pescador entrou em contato informando que havia avistado o corpo de uma pessoa no meio das pedras, no canto da ilha.