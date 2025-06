Homem esfaqueia duas pessoas no centro de Ubatuba

Um homem de 44 anos foi preso na tarde de domingo (15) após esfaquear duas pessoas na avenida Rio Grande do Sul, no centro de Ubatuba. De acordo com a Polícia Civil, tanto o autor quanto as vítimas viviam em situação de vulnerabilidade social.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ataque ocorreu de forma repentina e sem discussão prévia. À Guarda Civil Municipal, o suspeito alegou que se sentiu incomodado pelas vítimas enquanto descansava na calçada.

