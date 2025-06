Jovem é sequestrado, torturado e morto por dívidas com bets

Endividado com bets, um jovem de 21 anos foi sequestrado e torturado até a morte.

Identificado como Arthur Seemann Grison, o jovem foi assassinado em Florianópolis (SC), depois de acumular dívidas relacionadas a apostas. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (13), quando o jovem foi abordado por conhecidos ao sair de uma festa, sendo forçado a entrar em um carro.