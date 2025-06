Polícia investiga dois assassinato em Lorena em menos de 4 horas

A Polícia Civil investiga dois homicídios ocorridos em Lorena entre a noite de sábado (14) e a madrugada de domingo (15). As vítimas, um jovem de 24 anos e um homem de 48, foram mortos a tiros nos bairros Vila Rica e Cecap Baixa. Até o momento, ninguém foi preso.

O primeiro caso foi registrado por volta das 22h de sábado, no bairro Vila Rica. Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram um homem caído próximo à própria motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vítima já chegou ao Pronto-Socorro sem sinais vitais.

