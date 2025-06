Taubaté tem dois casos graves de violência contra a mulher em 48h

A Polícia Civil de Taubaté investiga dois episódios de violência doméstica ocorridos em um curto intervalo de tempo na cidade. As ocorrências, registradas entre a madrugada de sábado (15) e a madrugada desta segunda-feira (16), envolvem agressões físicas e ameaças por parte de companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O primeiro caso aconteceu por volta das 2h30 da madrugada de sábado, na Avenida Itália, no bairro Independência. Uma jovem de 18 anos, que estava acompanhada de amigas em um bar, foi atacada pelo ex-namorado, um barbeiro de 19 anos.