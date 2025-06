VÍDEO mostro homem que matou Marcelle e jogou corpo para os cães

Um vídeo mostra o vendedor de yakissoba Zhaohu Qiu, de 35 anos, transportando o corpo da jovem cliente Marcelle Julia Araújo da Silva, de 18 anos. Após matá-la, o vendedor jogou o corpo da jovem para cachorros comerem.

A vítima, que era cliente assídua, considerava o vendedor seu amigo. Ela foi vista pela última vez na quarta-feira (11), quando foi de bicicleta até a casa do homem, para buscar um pedido, e não voltou.