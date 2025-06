Menina de 10 anos é baleada na cabeça após homem atirar em carro

Uma criança de 10 anos foi atingida por tiros após o motorista de um carro atirar contra o veículo em que ela estava. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem coloca o braço para fora de um Ônix. Em seguida, ouve-se o som dos disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos tiros acertou a cabeça da menina, que estava em um Santana. O caso aconteceu no domingo (15), em uma rodovia que liga as cidades de Diogo Vasconcelos e Porto Firme, na Zona da Mata, em Minas Gerais.