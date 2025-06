Desaparecido há 2 meses, Antonio é encontrado morto em São José

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na noite do último sábado (14) na rua Antônio Eduardo de Alvarenga, no Conjunto Residencial Dom Pedro 2º, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro no boletim de ocorrência, o homem estava desaparecido havia dois meses. Familiares relataram que ele vivia nas ruas por causa do uso abusivo de álcool e raramente aparecia em casa. A vítima foi identificada como Antonio Rodrigues Pereira.