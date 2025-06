VÍDEO: Homem agride criança de 4 anos durante festa junina

Um homem de 41 anos é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por agredir uma criança de quatro anos durante uma festa junina. O caso ocorreu domingo (15), em um colégio particular em Vicente Pires.

Segundo a polícia, o homem foi identificado como Douglas Lima. De acordo com a ocorrência, uma policial civil que estava na festa junina tentou apartar a briga e deu voz de prisão ao suspeito, mas também foi agredida por ele com um tapa no rosto.