Pai e filho são presos com meia tonelada de cocaína no Litoral

O caso começou com uma investigação da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, após apreensão de 20 quilos de cocaína na cidade em 24 de abril deste ano.

A Polícia Civil apreendeu mais de meia tonelada de cocaína dentro de um veículo em São Sebastião. Dois homens, que são pai e filho, foram presos durante a ocorrência, que aconteceu na noite do último sábado (14).

A investigação apontou que a região de Mogi das Cruzes estaria servindo de entreposto para a distribuição de drogas oriundas da capital para as regiões portuárias de São Sebastião e Santos, justamente pela localização geográfica da região, com acessos facilitados por rodovias para o Litoral Norte, o Litoral Sul e o Vale do Paraíba.

Os policiais obtiveram a informação de que um veículo Iveco/Daily seria utilizado para transportar drogas para São Sebastião. As diligências na cidade do Litoral Norte começaram na quarta-feira da semana passada, com apoio da Dise (Delegacia de Entorpecentes) de São José dos Campos.

Por volta das 19h do último sábado, os policiais avistaram o veículo em movimento pela avenida principal da área central de São Sebastião, passando a acompanhá-lo. O veículo parou num determinado local e um dos ocupantes desceu e interagiu com outras três pessoas.