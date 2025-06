Mulher de 63 anos morre após passar mal em restaurante de Campos

Uma mulher de 63 anos morreu depois de passar mal após tomar café da manhã com uma amiga em um restaurante na região de Capivari, em Campos do Jordão. O incidente ocorreu no domingo (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Arijane Gonçalves Frade. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou morrendo a caminho do hospital. Arijane acabara de completar 63 anos no último dia 10 de junho.