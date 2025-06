VÍDEO: Sede de TV no Irã é atacada durante transmissão ao vivo

A sede de uma TV estatal do Irã foi bombardeada por Israel nesta segunda-feira (16), atingindo o canal IRIB durante a transmissão ao vivo de um jornal. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, confirmou o ataque.

Mais cedo, as Forças Armadas de Israel enviaram um alerta de evacuação para a região de Teerã onde fica a sede da TV, e posteriormente confirmaram o ataque, acusando a emissora de ser usada como "cobertura civil para conduzir operações militares secretas".