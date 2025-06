Homem suspeito de agredir a mulher tenta invadir hospital no Vale

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté foi acionada na madrugada desta segunda-feira (16), após receber alerta do Centro de Gestão Integrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A denúncia indicava que um homem tentava invadir o hospital para acessar uma mulher internada em estado delicado após sofrer agressões.

No local, os guardas encontraram a vítima, de 44 anos, com olho inchado, hematomas na barriga, cortes na perna e no braço. Ela não conseguia se levantar e relatou que havia sido agredida pelo companheiro.

Segundo apuração dos agentes, o homem teria cometido as agressões em Campos do Jordão e a vítima foi levada para atendimento no Hospital Regional de Taubaté. Minutos depois, o homem tentou invadir o hospital para encontrar a mulher.