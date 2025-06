São José Basket estreia no Paulista dia 2 de agosto; veja tabela

O São José Basket, conheceu nesta segunda-feira (16), as datas e a tabela do Campeonato Paulista de Basquete. Atual vice-campeão estadual, o time joseense já renovou contrato com o técnico Régis Marrelli e trabalha na montagem do elenco.

E o primeiro jogo será no dia 2 de agosto, quando recebe o São Leopoldo de Limeira, que volta ao cenário estadual. E o confronto será a partir das 18h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.