VÍDEO: Suspeito de queimar morador de rua é espancado em São José

Vídeo feito por câmeras de segurança mostra o momento em que o suspeito de queimar um homem em situação de rua foi agredido por cerca de 10 pessoas, na tarde de domingo (15), em São José dos Campos. Ele teria ficado com diversas lesões, inclusive com a coluna quebrada.

É possível ver nas imagens o grupo cercando o suspeito, de 33 anos, e o agredindo com chutes e socos. As agressões só pararam após intervenção da GCM (Guarda Civil Municipal). O agredido foi socorrido para o hospital, onde permanece sob escolta policial. Ele foi preso pelo crime.