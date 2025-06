Felicio e Anderson retomam agenda após viagem cancelada a Israel

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), retomaram as respectivas agendas de trabalho nesta segunda-feira (16), no Brasil, após a tensão vivida na Europa, com voo cancelado para Israel, em guerra com o Irã.

Eles relataram a situação de tensão que passaram ao saber dos ataques israelenses ao Irã ainda durante o voo, antes da conexão na França, na última sexta-feira (13). Ao desembarcar em Paris, eles souberam que o voo para Israel estava cancelado.