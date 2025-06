Após levar tiro no p3nis, homem vai de ônibus à PM e pede ajuda

Após levar um tiro no pênis, um homem de 33 anos pegou um ônibus e foi até o quartel da polícia, pedir ajuda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem, que é usuário de drogas, chegou à polícia andando e consciente. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG).