Homem de 48 anos é encontrado morto no Vale; polícia caça matador

Um homem de 48 anos foi encontrado morto em Lorena, na madrugada de domingo (15), após ter sido executado com tiros na rua. Ninguém foi preso até o momento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Cecap. No local, eles se depararam com um homem caído no chão.