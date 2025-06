Morador em situação de rua foi amarrado e queimado vivo em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O homem queimado vivo em São José dos Campos, e que teve 90% do corpo atingido pelas chamas, foi amarrado durante o ataque no bairro Jardim Nova República, na região sul da cidade. Ele foi levado para o Hospital Municipal, em estado gravíssimo, e poderia ser transferido para a Santa Casa de São José, referência em atender queimados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi amarrado e incendiado. Um galão com combustível foi apreendido no local. “Um homem em situação de rua apresentava indícios de ter sido amarrado e, em seguida, alvo de um ataque com uso de fogo, caracterizando possível tentativa de homicídio qualificado”, diz o documento da polícia, que registrou o caso como tentativa de homicídio qualificado com uso de fogo.

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Civil localizaram o suspeito ainda no mesmo dia. O homem de 33 anos foi reconhecido por uma testemunha com 100% de certeza. Ele permanece internado, sob custódia, após ter sido agredido por populares.

Apurações indicam que o homem queimado vivo havia discutido com o agressor horas antes do crime. Testemunhas relatam que o suspeito jogou álcool no colchão onde a vítima dormia e ateou fogo, fugindo logo após. A equipe médica considera o estado clínico da vítima como extremamente grave.