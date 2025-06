Vídeo mostra balão momentos antes de cair com mais de 30 pessoas

Um vídeo mostra o balão tripulado momentos antes de cair com mais de 30 pessoas em área rural de Capela do Alto (SP), na manhã de domingo (15). O acidente aconteceu no bairro Distrito do Porto, nas proximidades da estrada Geraldo Portela.

Segundo informações, havia 33 pessoas abordo, sendo que 10 ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal de Capela do Alto. Duas delas tiveram que ser transferidas para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Uma mulher de 27 anos morreu em decorrência dos ferimentos. O piloto foi preso.