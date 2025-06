Tragédia: 'Luto pelo amor da minha vida', diz namorado de Ale

"Luto eterno pelo amor da minha vida".

Foi assim, com estas palavras, que o namorado da estudante de medicina Aletheia Paulinne, de 22 anos, se despediu de sua amada, que morreu em um acidente na última quinta-feira (12), após celebrar o Dia dos Namorados.

