VÍDEO: Adolescentes sobem em teto de carro para fugir de pitbull

Um ataque de pitbull causou pânico no bairro Santo Antônio, em Jaboticabal (SP), na tarde de domingo (15), deixando uma menina ferida e provocando danos em um carro estacionado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que seis crianças, assustadas, sobem no veículo para escapar do animal, que avançava de forma agressiva.