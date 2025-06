VÍDEO: Em chamas, mulher pula na piscina para fugir do marido

As imagens são chocantes.

Com o corpo em chamas, uma jovem atacada pelo namorado corre, abre o portão e se joga em uma piscina, lutando por sua vida. O agressor, que havia jogado gasolina na namorada e ateado fogo, ainda pulou na água e tentou afogar a vítima. O filho do casal, de apenas três anos, testemunhou toda a cena.

O crime bárbaro aconteceu no último sábado (14), em Cuparaque (MG), e a vítima ficou com 40% do corpo queimado. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada para o hospital.