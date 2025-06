Adeus, Nicolas: jovem de 25 anos morre em acidente de moto em SJC

De acordo com o boletim de ocorrência, foi reportado um acidente envolvendo uma motocicleta que havia batido em um poste, por volta de 22h. O caso aconteceu no bairro Pinheirinho dos Palmares. O jovem motociclista apresentava sangramento intenso na região da cabeça. O caso foi registrado como morte acidental.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um jovem de 25 anos morreu após um grave acidente de moto na região sudeste de São José dos Campos, na noite de domingo (15). A vítima foi identificada como Nicolas Eduardo Siqueira do Rosário, que seria ajudante geral.

De acordo com informações, Nicolas estaria tentando executar acrobacias conhecidas como “grau”, quando perdeu o controle do veículo e bateu violentamente em um poste. O impacto foi fatal e o jovem morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Moradores que presenciaram a cena acionaram as equipes de resgate, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do jovem motociclista deve ser enterrado nesta segunda-feira (16), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, região sul de São José.