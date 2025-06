STF atropela Congresso e cria censura na internet

O STF derrubou o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, com ele, o equilíbrio jurídico que sustenta há uma década a liberdade de expressão no espaço digital.



Os ministros discursaram, mais uma vez, em nome e em defesa da democracia. Mas, como salientou editorial do jornal “O Estado de S.PauLo”, ao substituir a lei pela vontade de togados e ao instituir um sistema de censura privatizada baseado em critérios nebulosos e voluntaristas, é exatamente essa democracia que estão dilapidando – e com zelo quase missionário”.



Só o Congresso, com seus integrantes eleitos pelo povo, tem legitimidade para regular a internet. Aqui, o STF legisla e decide por decreto não só o conteúdo das regras, mas quem deve fiscalizá-las. Avançamos, atônitos, para a ditadura togada, uma versão tupiniquim do “Grande Irmão”.



Preocupa, e muito, o silêncio irresponsável e a omissão covarde de inúmeros parlamentares.