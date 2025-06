Baep prende homem por tráfico e apreende 4 kg de drogas em SJC

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pela Polícia Militar, na região norte de São José dos Campos.

Ele foi preso no bairro Vila Dirce, por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais), que também apreenderam mais de 4 quilos de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.