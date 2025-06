Eve projeta R$ 1,5 tri em receita e 30 mil aeronaves em 20 anos

A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, prevê que a frota global de carros voadores, como são chamadas as aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), poderá atingir 30 mil unidades até 2045, necessária para atender à estimativa de 3 bilhões de passageiros transportados nesse período. Segundo a Eve, isso deverá gerar uma receita potencial de US$ 280 bilhões – R$ 1,56 trilhão, na cotação atual do dólar.

As projeções são parte do primeiro estudo de Perspectivas de Mercado Global de eVTOLs publicado pela Eve, detalhando tendências de crescimento e demanda no segmento de mobilidade aérea urbana, além de analisar fatores sociais, regionais e aplicações que impulsionam esse mercado em desenvolvimento.