PM prende homem com arma de fogo e adolescentes em carro no Vale

Policiais militares do 46º BPM/I prenderam um homem com uma arma de fogo e duas adolescentes em um carro, na cidade de Caçapava, no domingo (15).

Durante patrulhamento pela área central da cidade, os policiais avistaram um veículo Sonata de cor preta, com todos os vidros escuros.