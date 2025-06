ALERTA: Dois homens são assassinados no Vale em poucas horas

O primeiro caso ocorreu no bairro Vila Rica, ainda na noite de sábado (14). O segundo, na madrugada de domingo (15), no bairro Cecap.

As vítimas, de 24 e 48 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo em diferentes bairros da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.

Ambos foram comunicados ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por moradores locais, após ouvirem disparos de arma de fogo.

No caso do Vila Rica, a vítima foi um homem de 24 anos. No Cecap, a vítima era um homem de 48 anos. Não há, até agora, indícios de relação entre os crimes.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro residencial Vila Rica. No local, os agentes encontraram a vítima ferida próxima de sua motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao Pronto Socorro, mas o jovem de 24 anos já chegou à unidade sem vida.