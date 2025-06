VÍDEO mostra apreensão de meia tonelada de droga em SJC; VEJA

Um vídeo gravado por policiais rodoviários estaduais mostra a apreensão de meia tonelada de maconha em São José dos Campos na noite deste último sábado (14). Veja aqui.

A droga estava dentro de um carro que trafegava pela rodovia Carvalho Pinto e tinha como destino Ubatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.