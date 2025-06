Deu Águia no Clássico do Vale! São José vence Taubaté na estreia

O São José venceu o Taubaté por 2 a 0 na tarde deste domingo (15), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Essa foi a partida de estreia dos dois times da região na Copa Paulista, torneio que vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Também foi o primeiro jogo de Marcelo Marelli no comando da Águia e de Rogério Henrique no comando do Burro da Central. E ainda foi o quarto Clássico do Vale neste ano, já que antes haviam se enfrentado três vezes pela Série A-2.

O último encontro havia sido no dia 19 de março, quando o Taubaté venceu por 1 a 0, nas quartas de final, e eliminou o maior rival. Assim, o jogo deste domingo também teve um gostinho de vingança para o torcedor joseense.