'Amava dançar para Jesus': Morre menina 'apaixonada pelo Senhor'

"Amava dançar para Jesus".

Assim é descrita a pequena Manoele Carneiro, de 5 anos, que morreu após ser atropelada por um idoso na cidade de Almirante Tamandaré (PR). O caso trágico provocou enorme comoção.

