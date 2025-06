Mulher mata marido a facadas e depois avisa o filho: 'Matei'

Após matar o marido durante a madrugada, uma mulher contou o crime para o filho. A esposa, de 39 anos, acabou sendo presa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu neste sábado (14), na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi acionada 50 minutos depois do assassinato.