Taubaté vence o Avaí Kindermann, mas está eliminado no Brasileiro

O Taubaté venceu o Avaí Kindermann por 2 a 0 na tarde deste sábado (14), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2, em sua última rodada.

Mesmo com esse resultado, as Guerreiras Alviazul estão eliminadas ainda na primeira fase, em quinto lugar no grupo A, com 10 pontos. Isso porque o Atlético Mineiro, quarto colocado, venceu o Minas Brasília fora de casa e ficou com a última vaga.