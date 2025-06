Campeão do mundo, S. José cai para a última divisão do Brasileiro

O São José perdeu por 2 a 0 para o Botafogo na tarde deste sábado (14), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Com esse resultado, as Meninas da Águia estão rebaixadas para a Série A-3 do Brasileiro pela primeira vez na história. Mais que isso, o time da região perdeu todos os jogos que disputou e, em nenhum momento, mostrou que teria chances de se salvar. E fecha a temporada de forma melancólica.