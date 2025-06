'Morte não separa': Casal morre no mesmo dia após 60 anos juntos

Juntos até o final.

O casal Vicente de Paula Arantes e Cylma Silva da Boaviagem, de 98 e 91 anos, morreu no mesmo dia, após 67 anos de casamento.

Os dois morreram no último dia 10. No mês de abril, Cylma foi diagnosticada com um tumor no pâncreas. Depois, ela foi internada e enfrentou idas e vindas do hospital. Já Vicente, ficou fragilizado com a doença da esposa.