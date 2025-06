Casal que desapareceu após cobrar dívida é achado enterrado

Um casal que estava desaparecido foi encontrado morto e enterrado na última sexta-feira (13), na cidade de Campo Largo (PR).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As vítimas, que moravam em Bocaiúva do Sul, tinham ido até o município para cobrar uma dívida e depois desapareceu. A polícia chegou a um suspeito, que, inicialmente, afirmou ter matado o casal e jogado os corpos em um rio.