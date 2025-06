Deputada e marido são mortos em casa por falso policial nos EUA

Uma deputada democrata e o marido foram mortos a tiros em casa, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste sábado (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A parlamentar Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Minnesota e atual líder da bancada democrata, foi morta a tiros, assim como o esposo.