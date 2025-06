Irmãos morrem em acidente a caminho do velório da mãe

Os irmãos Isac e Celma Lopes dos Reis, ambos de 39 anos, morreram em um acidente enquanto viajavam para o velório da mãe.

O acidente aconteceu na BR-135, na altura de Bocaiuva (MG). Saindo de São Paulo, os irmãos seguiam para a cidade de Pedras de Maria da Cruz (MG), onde a mãe estava sendo velada.