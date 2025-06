VÍDEO: Criança de 2 anos pega a arma do pai e mata a mãe a tiros

Uma tragédia.

Uma criança de 2 anos matou a própria mãe, de 27 anos, com um disparo acidental de uma arma de fogo. O caso foi registrado por uma câmera de segurança.

O menino pegou a arma do pai e, ao manuseá-la, atirou acidentalmente, baleando a mãe. O caso aconteceu em Rio Verde de Mato Grosso (MS). O casal estava sentado na varanda de casa, com o filho.