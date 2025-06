Com Israel e Irã em guerra, Anderson volta ao Brasil no domingo

No entanto, após o início dos ataques de Israel contra o Irã, a agenda foi cancelada nesta sexta, por orientação do Consulado de Israel no Brasil, que informou sobre o fechamento do espaço aéreo em Israel. 'Estamos todos bem'.

Em vídeo gravado de Paris, Anderson contou que o grupo embarcou na quinta-feira (12) para Israel, com conexão em Paris. Durante a madrugada eles receberam a notícia dos ataques.

“Para nós deu errado a nossa missão, mas que bom, né? Não chegamos até lá, graças a Deus. Falar da guerra, enfim, inadmissível, difícil de entender. A gente quer que realmente cesse logo essa guerra e que tudo termine e fique na paz”, disse Anderson.